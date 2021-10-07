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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir ile Teknofest’in gururu oldular

İHA

Büyükşehir ile Teknofest’in gururu oldular

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle teknolojide yarışan gençler egençlik teknoloji atölyelerindeki çalışmalarıyla verimli bir Teknofest dönemini daha geride bıraktı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesin destekleriyle Dünya’nın en büyük teknoloji festivali olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Yarışmalarına katılan gençler, elde ettikleri başarılarla Kocaeli’nin gururu olmaya devam ediyor. Üniversite ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde EGençlik Teknoloji Atölyelerinde hazırlanan teknoloji takımları, Teknofest 2021 yarışmalarında verimli bir yılı geride bıraktı. 20202021 sezonunda 8 farklı yarışma kategorisinde 14 teknoloji takımı ve 234 öğrenciye destek veren EGençlik Teknoloji Atölyelerinde öğrenciler yıl boyu kendi kategorilerinde hazırlıkları ile İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen teknoloji festivalinde önemli derecelere imza attı.
Aldıkları destekle roket, insansız su altı aracı, elektrikli araç iha, model uydu ve drone kategorilerinde ürünlerini geliştiren teknoloji takımları, Türkiye’nin tüm şehirlerindeki üniversitelerden binlerce takımın katıldığı Teknofest 2021 yarışlarında boy gösterdi. MBK Eagles Roket Takımı Orta İrtifa Roket kategorisinde 197 takım arasından dördüncü, KOUSTECH Otonom Sistemler Teknoloji Takımı Sabit Kanat Savaşan İHA kategorisinde 172 takım arasında beşinci ve ORION Döner Kanat Savaşan İHA Takımı 83 takımın başvuru yaptığı yarışlarda beşinci olarak önemli dereceler elde etti. Elektromobil elektrikli araç takımı ise ilk senesinde araçlarını tamamlayarak Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç yarışlarında Kocaeli’ni başarıyla temsil etti.
MBK Eagles Roket Takımı Orta İrtifa Kategorisinde 30 Nisan 2021 tarihinde Ön Tasarım Raporu’nda 197 takım arasında 6. Olurken, 29 Temmuz 2021 tarihinde Teknik Tasarım Raporu’nda 75 takım arasında 23. olarak başarı sağladı. Aksaray’da 0406 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen final yarışmasında 75 takım arasında 4. olarak yarışmayı tamamladı.
Koustech Otonom Sistemler Teknoloji Takımı Sabit Kanat Savaşan İHA Kategorisinde 23 Nisan 2021 tarihinde Ön Tasarım Raporu’nda 172 takım arasında 33. Olurken, 04 Eylül 2021 tarihinde Kritik Tasarım Raporu’nda 60 takım arasında 26. olarak başarı sağladı. Bursa Yunuseli Havalimanı’nda gerçekleştirilen final yarışmasında 31 takım arasında 5. olarak önemli bir başarı gerçekleştirdi.
Orion İHA Takımı Döner Kanat Savaşan İHA Kategorisinde 23 Nisan 2021 tarihinde Ön Tasarım Raporu’nda 83 takım arasında 4. Olurken, 04 Eylül 2021 tarihinde açıklanan Kritik Tasarım Raporu’nda 52 takım arasında 8. olarak başarı sağladı. Bursa Yunuseli Havalimanı’nda gerçekleştirilen final yarışmasında 27 takım arasında 5. oldu.
EGençlik Teknoloji Atölyelerinde TÜBİTAK ve Teknofest’in yaptığı yarışmalar için hazırlanan üniversite teknoloji takımları, çalışmalarıyla önemli başarılara imza attı. Farklı alandaki bölümlerdeki okuyan üniversite öğrencilerinin bir araya gelerek insansız hava aracı (iha), elektrikli araba, roket, su altı aracı, model uydu, drone yapımı gibi yüksek teknoloji projeleri hayata geçirebilmeleri sağlandı. TEKNOFEST yarışmalarında dereceye giren lise öğrencileri teknoloji atölyelerini ziyaret ederek Üniversite öğrencilerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalandı.
EGençlik 3 Boyutlu Yazıcı Merkezinde teknoloji takımlarımızın projelerinde insansız hava aracı (ıha), elektrikli araba, roket, su altı aracı, model uydu, drone gibi cihazlar için uzman personel ile 2021 yılında 7 adet 3d yazıcı ile 428 adet abs veya pla parça basıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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