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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Estetik dermatolojide dev buluşma

İHA

Estetik dermatolojide dev buluşma

Sosyal medyanın yaygınlaştığı günümüz dünyasında, daha çok güzel görünme isteği estetik uygulamalarına olan ilgiyi artırdı. Kendisini beğenmeyenler, kusurlu bulanlar, fotoğraf ve vidolarda daha güzel görünmek amacıyla dermatoloji kliniklerine başvuruyor.
Teknolojinin etkisiyle, estetik ve kozmetik dermatoloji alanlarında neredeyse her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Güzelleşme, gençleşme ve cilt kalitesini yenilemeye kadar geniş bir yelpazede yeni uygulamalar ve yeni ürünler ortaya çıkıyor. Estetiğe olan ilgi, internetteki bilgi kirliliği sebebiyle bazen geri dönülmez sıkıntılara yol açabiliyor. Merdiven altı diye tabir edilen yerlerde uzman olmayan kişilerin yaptığı müdahaleler, ölüme kadar gidebiliyor.
Estetik ve kozmetik dermatoloji alanında yaşanan bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, 710 Ekim tarihleri arasında Antalya'da kongre düzenleniyor. Türkiye’nin önde gelen dermatologları, 1. Ulusal Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Kongresi'nde bir araya geliyor. Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Derneği tarafından düzenlenen kongrede, bilimsel bildiriler sunularak, yeni uygulamalardan örnekler verilecek. Alanında uzmanlaşmış bilim insanlarının bilgi ve deneyimlerini paylaşacağı kongrede, estetik ve kozmetik dermatoloji alanında yaşanan yeni gelişmeler masaya yatırılacak.
Kongre hakkında bilgi veren Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Berna Şanlı, estetik kozmetik ve dermatolojiye gönül vermiş bilim insanlarının, bilgi ve birikimlerini ülkemizde ilk kez düzenlenecek kongrede paylaşacaklarını söyledi.
Dermatoloji uzmanı olmayan kişiler tarafından uygulamaların yapılmasının çok sakıncalı olduğunu belirten Prof. Dr. Berna Şanlı şöyle devam etti. "Dermatoloji Uzmanı tıp fakültesi mezuniyetinin ardından tıpta uzmanlık sınavıyla girilen, üniversite ve eğitimaraştırma hastanelerinde 4 yıllık ek eğitimle kazanılan bir tıpta uzmanlık ünvanıdır. Üniversite sonrası 4 yıllık uzmanlık eğitimiyle her türlü deri hastalıklarının tanı ve tedavisi, deri hastalıklarında koruyucu hekimlik uygulamaları, deriye her türlü enjeksiyon ve tıbbi uygulamalarla ameliyatsız estetik uygulamaları yapma bilgi ve becerisi kazanılır. Estetik ve kozmetik dermatoloji sağlıklı deriyi daha parlak, daha canlı, daha genç gösterme anlamına gelen ‘deri rejuvenasyonu’ uygulamalarıyla ilgilenir. Bu uygulamalar dolgu, botulinum toksini, saç, deri mezoterapisi, lazer uygulamaları, iple cilt germe, selülit ve bölgesel incelme tedavileri gibi pek çok yöntemi kapsar. Oldukça hızlı ilerleyen, her geçen gün yeni yöntemlerin, yeni cihazların geliştirildiği estetik alanı, günümüz dünyasında giderek daha çok ilgi uyandırmaktadır. Bu noktada günümüz dünyasında internet ve sosyal medyadaki bilgi kirliliği de göz önünde alındığında bu konuda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin doğrudan bu alanda yetkin uygulayıcılar tarafından yapılması daha da önem kazanmaktadır."

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