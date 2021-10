İzmit Belediyespor’da hedef ligde kalıcı olmak

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden UMF Yapı İzmit Belediyespor yeni sezona genç ve dinamik kadrosu ile girerek ligde kalıcı ve başarılı olmayı hedefliyor.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Kocaeli’yi temsil eden İzmit Belediyespor yaptığı transferlerle sezona hazır. Sezon öncesi girdiği turnuvalarda başarılı performans sergileyen ‘İzmit Belediyespor'da hedef ligde kalıcı ve söz sahibi olmak. En iyi şekilde lige başlamayı hedeflediklerini ifade eden takım kaptanı Emel Sığırcı, takım olarak iddialı olduklarının altını çizerek,” Şuan mütevazi bir kadromuz var ama bu kesinlikle bizim iddiasız olduğumuz anlamına gelmiyor. Gayet iddialıyız. En azından gelen seyircilere çok keyifli basketbol izleteceğimiz güzel bir sezon olacağını düşünüyorum” dedi. İzmit Belediyespor Yardımcı Antrenörü Enes Akdilek ise, istedikleri takımı kurduklarını ifade ederek, ligde kalıcı bir takım olabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Emel Sığırcı: “Birbiri ile uyumlu güzel bir takım oluştu”

Takımın birbirine uyumlu olduğunu ifade eden takım kaptanı Emel Sığırcı, “Bu sene burada 4. Sezonum olacak. Artık İzmitli olduk. Enerjisi yüksek birbiri ile uyumlu güzel bir takım oluştu. Hazırlık sürecimizi iyi geçiriyoruz, turnuvalarımızı iyi geçirdik. Birbirimize alışma açısından verimli oldu. Şu an için her şey güzel gidiyor. Antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Ligin başlamasına 15 gün var. Hazırlıklarımız devam ediyor. En iyi şekilde lige başlamayı hedefliyoruz” dedi.



“Enerjimiz ile ligde çoğu şeyi değiştirebiliriz”

Takım olarak sonuna kadar savaşacaklarının altını çizen kaptan Sığırcı, “Basketbol çok değişken bir spor, şuan mütevazi bir kadromuz var ama bu kesinlikle bizim iddiasız olduğumuz anlamına gelmiyor. Gayet iddialıyız. En azından gelen seyircilere çok keyifli basketbol izleteceğimiz güzel bir sezon olacağını düşünüyorum. Genç ve dinamik takımız bence bu enerjimiz ile ligde çoğu şeyi değiştirebiliriz. Ben takıma güveniyorum, güzel bir takım olduğumuza inanıyorum. Gelenler de görecekler bizim son topa kadar savaştığımızı, her şeyimizi sahaya koyduğumuzu. O yüzden bu sene keyifli bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Seyircilerimiz her türlü bizim yanımızda olduklarını bize hissettiriyorlar. İzmit için oynamak büyük bir keyif” diye konuştu.



Enes Akdilek: “Hedefimiz ligde kalıcı bir takım olabilmek”

Ligde kalıcı bir takım olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten İzmit Belediyespor Yardımcı Antrenörü Enes Akdilek, “Bu sene kurduğumuz takım genç ve dinamik bir takım. Takımımızda tecrübeli oyuncuların olduğu kadar da kendini ispat etmek isteyen genç oyuncularımızı kadroya kattık. Bu sene böyle kurguladık. İstediğimiz transferleri yönetimle beraber yaparak, istediğimiz gibi bir kadro kurduk. Hedefimiz ligde kalıcı bir takım olabilmek. Yani buralarda her sene çok yukarılara oynayamayabilirsiniz bazen ama ligde kalıcı olabilirsiniz. Geçici heves ve başarılar hiç bize göre değil. Biz bunu olabildiğinde sezona yayıp aynı hedef doğrultusunda ilerlemeye çalışacağız. İzmit’in takımının başarılı olması için elimizden geleni yapacağız. Önceliğimiz sakatlıksız bir sezon geçirip güzel işler yapabilmek” ifadelerini kullandı.

