Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla öldü

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Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, yolun karşısına geçmeye çalışan Sinem Sıcaktar (45), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü A.B., gözaltına alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Karabaş Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi. A.B.'nin kullandığı 41 AGT 872 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Sinem Sıcaktar'a çarptı. Sıcaktar, yola savrularak, başını asfalta vurdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Sıcaktar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sinem Sıcaktar'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından morga götürüldü. Hafif ticari araç sürücüsü A.B. ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-10-07 12:30:49



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