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Nişanlısına sarkıntılık yapıldığı için cinayet işlemişti, hakkında istenen ceza belli oldu

İHA

Nişanlısına sarkıntılık yapıldığı için cinayet işlemişti, hakkında istenen ceza belli oldu

Kocaeli'de birlikte alkol aldığı adamı, nişanlısına sarkıntılık yaptığı iddiasıyla bıçaklayarak öldüren sanık hakkında mütalaa verildi. Cumhuriyet Savcısı, sanığın 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını, nişanlısının ise beraatını talep etti.
Olay, 17 Aralık 2020 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ortaburun Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Memiş'ten (55) haber alamayan komşuları, şahsın evine gitti. İçeri giren vatandaşlar Memiş’in yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 55 yaşındaki Aydın Memiş’in bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerince başlatılan incelemede, Memiş’in cinayetten önce en son Bahadır A. ile nişanlısı Sultan A. ile birlikte alkol aldıklarını ve tartıştıklarını tespit edildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden Bahadır A. ifadesinde, Memiş'i nişanlısına sarkıntılık yaptığı için bıçaklayarak öldürdüğünü ve daha sonra suç aleti bıçağı sobaya atıp Memiş'in cep telefonunu alarak kaçtığını söyledi. Nişanlı çift, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dava sürecinde Sultan A.'nın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.


“12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemi”
Sanıkların yargılanmasına, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları ve tutuklu sanık Bahadır A. hazır bulunurken, tutuksuz sanıklardan Sultan A. duruşmaya katılmadı. Olayla ilgili mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Sultan A.’nın Aydın Memiş’i "kasten öldürme" suçuna iştirak ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığından beraatını, tutuklu sanık Bahadır A.’nın ise suçu haksız tahrik altında işlediği anlaşıldığından 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Bahadır A.’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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