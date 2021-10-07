Hastanede saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi bayıldı; o anlar kamerada



Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çalışan güvenlik görevlisi B.D., ziyaretçi saatinin dolması nedeniyle dışarı çıkmasını istediği hasta yakınının saldırısına uğradı. Başından darbe alan B.D. baygınlık geçirdi, saldırı anı kameralara da yansıdı.

Olay, 4 Ekim'de akşam saatlerinde meydana geldi. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çalışan güvenlik görevlisi B.D., iddiaya göre, ziyaretçi saatinin dolması nedeniyle hastanın yanındaki yakınına odadan çıkmasını istedi. B.D. ile uyarıya aldırış etmeyen ve ismi öğrenilmeyen hasta yakını arasında tartışma çıktı. Hasta yakını, B.D.'yi omuzlarından tutup koridorda itekleyip duvara vurdu. B.D. duvardaki panonun metal kolunun başına çarpması sonucu yere yığıldı. Baygınlık geçiren B.D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

Saldırgan hasta yakını ile yanındaki diğer kişi gözaltına alırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli serbest bırakıldı. Saldırı anı, hastanenin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, hasta yakınının güvenlik görevlisi B.D.'yi duvara çarptığı, B.D.'nin başına aldığı darbe nedeniyle baygınlık geçirip yere yığıldığı görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-10-07 17:12:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.