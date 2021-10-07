Hastanede saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi bayıldı; o anlar kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hastanede saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi bayıldı; o anlar kamerada

DHA

Hastanede saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi bayıldı; o anlar kamerada


Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çalışan güvenlik görevlisi B.D., ziyaretçi saatinin dolması nedeniyle dışarı çıkmasını istediği hasta yakınının saldırısına uğradı. Başından darbe alan B.D. baygınlık geçirdi, saldırı anı kameralara da yansıdı.
Olay, 4 Ekim'de akşam saatlerinde meydana geldi. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çalışan güvenlik görevlisi B.D., iddiaya göre, ziyaretçi saatinin dolması nedeniyle hastanın yanındaki yakınına odadan çıkmasını istedi. B.D. ile uyarıya aldırış etmeyen ve ismi öğrenilmeyen hasta yakını arasında tartışma çıktı. Hasta yakını, B.D.'yi omuzlarından tutup koridorda itekleyip duvara vurdu. B.D. duvardaki panonun metal kolunun başına çarpması sonucu yere yığıldı. Baygınlık geçiren B.D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. 
SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI
Saldırgan hasta yakını ile yanındaki diğer kişi gözaltına alırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli serbest bırakıldı. Saldırı anı, hastanenin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, hasta yakınının güvenlik görevlisi B.D.'yi duvara çarptığı, B.D.'nin başına aldığı darbe nedeniyle baygınlık geçirip yere yığıldığı görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2021-10-07 17:12:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaynak yapılan kamyon kasası alevlere teslim oldu Kamyondaki plastik kasalar kıvılcım sonucu alev aldı
YEREL HABERLER Kaynak yapılan kamyon kasası alevlere teslim ...
Başkan Hürriyet, Giresun heyetini makamında ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet, Giresun heyetini makamında ağırladı
Hastanede güvenlik görevlisini bayıltana kadar böyle darp etti O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı Darp edilen hastane güvenlik görevlisi olayı anlatırken gözyaşlarını tutamadı Darp edilen görevli bayılınca ‘Sen ölmedin mi?’ diyerek vurmaya devam etti
YEREL HABERLER Hastanede güvenlik görevlisini bayıltana kadar böyle ...
Gaz sızıntısından ölen işçinin yakınlarından İGSAŞ'a ağır suçlama 4 çocuk babası işçi, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Gaz sızıntısından ölen işçinin yakınlarından İGSAŞ'a ...
Müsilaj etkisini kaybedince, balıklar sürüler halinde gezmeye başladı
YEREL HABERLER Müsilaj etkisini kaybedince, balıklar sürüler halinde ...
Nişanlısına sarkıntılık yapıldığı için cinayet işlemişti, hakkında istenen ceza belli oldu
YEREL HABERLER Nişanlısına sarkıntılık yapıldığı için cinayet ...
Aynı anda gişeye girmeye çalışınca çarpıştılar
YEREL HABERLER Aynı anda gişeye girmeye çalışınca çarpıştılar
Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu
YEREL HABERLER Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu
Öğrenciler sokak hayvanlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Öğrenciler sokak hayvanlarını ziyaret etti
Hastalarıyla kurduğu iletişim ödül getirdi
YEREL HABERLER Hastalarıyla kurduğu iletişim ödül getirdi
Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla öldü
İzmit Belediyesi yürüyüş etkinliği düzenledi
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi yürüyüş etkinliği düzenledi
Kocaeli Sağlık Müdürü: Aşıların etkinliği azalmaya başladı, tamamlayıcı dozlar lazım
YEREL HABERLER Kocaeli Sağlık Müdürü: Aşıların etkinliği azalmaya ...
İzmit Belediyespor’da hedef ligde kalıcı olmak
YEREL HABERLER İzmit Belediyespor’da hedef ligde kalıcı olmak
Özel sporcu Coşar, Avrupa şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Özel sporcu Coşar, Avrupa şampiyonu oldu
Başkan Bıyık, liseli gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, liseli gençlerle buluştu
Estetik dermatolojide dev buluşma
YEREL HABERLER Estetik dermatolojide dev buluşma
Büyükşehir ile Teknofest’in gururu oldular
YEREL HABERLER Büyükşehir ile Teknofest’in gururu oldular
Modifiye araçları gören başkan 15 yıllık tutkusunu itiraf etti
YEREL HABERLER Modifiye araçları gören başkan 15 yıllık tutkusunu ...
Çayırova'da baca yangını
YEREL HABERLER Çayırova'da baca yangını
Başkan Söğüt'ten şampiyona tebrik
YEREL HABERLER Başkan Söğüt'ten şampiyona tebrik
Ücretsiz spor okullarında yeni dönem başladı
YEREL HABERLER Ücretsiz spor okullarında yeni dönem başladı
İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri ile oynayacak
YEREL HABERLER İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri ile oynayacak
Başiskele’de teneffüsler daha eğlenceli olacak
YEREL HABERLER Başiskele’de teneffüsler daha eğlenceli olacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.