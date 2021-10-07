Pencereden düşerek ölen trans birey Nefes´in sevgilisi tutuklandı (2)

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BOĞUŞMA SIRASINDA ELİNDEN YARALANMIŞ

İzmit´te trans birey Nefes Balkan´ın kasten öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan Tunahan T.'nin sağ elindeki sargı dikkat çekti. Tunahan T.'nin, Nefes Balkan ile boğuştuğu sırada elinden yaralandığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-10-07 23:26:10



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