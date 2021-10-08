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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehir Tiyatroları, Ahmet Yaşar Özveri’yi andı

İHA

Şehir Tiyatroları, Ahmet Yaşar Özveri’yi andı

Kısa bir süre önce hayatını kaybeden Kocaeli Şehir Tiyatroları sanatçılarından Ahmet Yaşar Özveri, SDKM’de düzenlenen programla anıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun emektar oyuncularından Ahmet Yaşar Özveri, geçtiğimiz ay hayatını kaybetti. Tiyatroya verdiği emekle tanınan ve ömrünün büyük bir kısmı sahne ışıkları altında geçen Ahmet Yaşar Özveri için Kocaeli Şehir Tiyatroları anma programı düzenlendi. SDKM’de gerçekleştirilen anma programına Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve Ahmet Yaşar Özveri ile aynı sahneyi paylaşan Şehir Tiyatroları oyuncuları katıldı. Programda Özveri’nin yer aldığı tiyatro oyunlarından kolaj hazırlandı. Sahnede ise Ahmet Yaşar Özveri’nin fotoğrafları yer aldı.
"Onu çok özleyeceğiz"
Anma programında kısa bir konuşma yapan Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, "Tiyatromuz 25. yılına giriyor. Yaşımız büyüdükçe sorumluluğumuz da büyüyor. Aramızdan eksilenler oluyor, anılarımızdaki yükümüz artıyor. Kısa bir süre önce aramızdan ayrılan Ahmet Yaşar Özveri gibi. Bugün onu anmak, onu konuşmak ve onun dinlediği şarkıları dinlemek, anılarımızı paylaşmak için bir araya geldik. Ustalarla Yan Yana diyerek Türk Tiyatrosuna ve Türk Sinemasına gönül vermiş oyuncularımızın fotoğraflarını koltuklarımıza oturtmuştuk. Yakın bir zamanda Yaşar’ımızı da oraya alacağız. Her oyunumuza eşlik edecek, bizimle olacak. Yaşar, usta bir oyuncuydu. Onu çok özleyeceğiz" dedi.
Aydın Sigalı’nın ardından Ahmet Yaşar Özveri’yi tanıyan komşuları, aynı sahneyi paylaşan oyuncu arkadaşları, eğitmenlik yaptığı yıllarda yetiştirdiği genç tiyatrocular onu anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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