İzmit Belediyesinin düzenlediği 2. Başkanlık Kupası'nda 4 gün geride kalırken, D grubundaki ikinci maçlar yine büyük heyecan oluşturdu.

Yeni sezona hazırlanan amatör futbol kulüplerinin form tutması ve kaynaşması amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası’nda 4 gün geride kaldı. Günün ilk maçında Nikomedya Masterlar ile Kocaeli Masterlar karşı karşıya geldi. Kocaeli Masterler rahat bir oyunla maçı 30 kazarak, gruptaki puanını 4’e yükseltti. Nikomedia Masterler ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Bekirpaşa masterler 2'de 2 yaptı

Günün ikinci maçında Bekirpaşa Masterlar ile İzmit Masterler karşılaştı. Bekirpaşa Masterler maçı 21 kazanarak ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı ve puanını 6 yaptı. İzmit Masterler ise ikinci maçlar sonunda 1 puanda kaldı. 17 Ekim’de düzenlenecek finale kadar heyecanın aralıksız süreceği turnuvada bugün saat 19.00’da Bekirpaşa Başaran Spor Mert Spor, 20.30’da ise Kocaeli Güneş Spor Kadıköy Spor maçları oynanacak.

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