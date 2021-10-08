Hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli tutuklandı

İHA

Hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de hırsızlık suçundan hapis cezası ile aranan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan E.İ. (30), yine aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.G. (35), polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 kişiyi silahla vuran şüpheliler tutuklandı
YEREL HABERLER 3 kişiyi silahla vuran şüpheliler tutuklandı
İçme suyundaki kötü koku ekipleri harekete geçirdi Gölete kaçak döküm yapılmasına ilişkin adli süreç başlatıldı
YEREL HABERLER İçme suyundaki kötü koku ekipleri harekete ...
Körfez’de kentsel dönüşüm devam ediyor
YEREL HABERLER Körfez’de kentsel dönüşüm devam ediyor
Cezaevi yerleşkesine tam kapsamlı "Adalet Cami" açıldı
YEREL HABERLER Cezaevi yerleşkesine tam kapsamlı "Adalet Cami" ...
Sanatçı belediye başkanı sazın sesini duyunca kendisini sahneye attı Belediye başkanı sahnede hem çaldı, hem söyledi
YEREL HABERLER Sanatçı belediye başkanı sazın sesini duyunca ...
Havadan denetime ceza yağdı Kuzey Marmara Otoyolu havadan denetlendi
YEREL HABERLER Havadan denetime ceza yağdı Kuzey Marmara Otoyolu ...
Genç çaycı, sosyal medyaya yüklediği videolarla fenomen oldu Arkadaşlarının ısrarı ona fenomenliği getirdi
YEREL HABERLER Genç çaycı, sosyal medyaya yüklediği videolarla ...
Dilovası Kadın Kooperatifi çalışmalarına başlıyor
YEREL HABERLER Dilovası Kadın Kooperatifi çalışmalarına başlıyor
5´inci kattan düşüp ölen trans birey Nefes´in sevgilisi: Uyuşturucu etkisindeydik
YEREL HABERLER 5´inci kattan düşüp ölen trans birey Nefes´in ...
Geri geri giden kamyonet, motosiklete böyle çarptı
YEREL HABERLER Geri geri giden kamyonet, motosiklete böyle çarptı
İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası’nda 4 gün geride kaldı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası’nda 4 gün geride ...
Şehir Tiyatroları, Ahmet Yaşar Özveri’yi andı
YEREL HABERLER Şehir Tiyatroları, Ahmet Yaşar Özveri’yi andı
Darıca'da kültür sanat etkinlikleri yeniden başlıyor
YEREL HABERLER Darıca'da kültür sanat etkinlikleri yeniden başlıyor
Encümende 7 taşınmazın satışı yapıldı
YEREL HABERLER Encümende 7 taşınmazın satışı yapıldı
Başkan Özlü, din görevlileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Özlü, din görevlileriyle buluştu
Kartepe'ye kedi evleri
YEREL HABERLER Kartepe'ye kedi evleri
Başkan Söğüt, Körfez Bilim ve Sanat Merkezi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, Körfez Bilim ve Sanat Merkezi’ni ...
Kocaeli Spor Şurası toplanıyor
YEREL HABERLER Kocaeli Spor Şurası toplanıyor
Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde aşı olanların yoğun bakımda yatma oranı yüzde 1,8  
YEREL HABERLER Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde aşı olanların ...
Trans bireyin ölümünde sevgilisi kasten öldürme suçundan tutuklandı Şüphelinin boğuşma sırasında elinden yaralanmış
YEREL HABERLER Trans bireyin ölümünde sevgilisi kasten öldürme ...
TEM'de 7 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER TEM'de 7 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi: 1 ...
Pencereden düşerek ölen trans birey Nefes´in sevgilisi tutuklandı (2)
YEREL HABERLER Pencereden düşerek ölen trans birey Nefes´in ...
Pencereden düşerek ölen trans birey Nefes´in sevgilisi tutuklandı
YEREL HABERLER Pencereden düşerek ölen trans birey Nefes´in ...
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'ın makam aracı kaza yaptı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'ın makam aracı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.