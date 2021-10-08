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Belediye başkanı formasını giyip, Avrupa şampiyonu millilerle maç yaptı Bu merkez sporcu fabrikası olacak

İHA

Belediye başkanı formasını giyip, Avrupa şampiyonu millilerle maç yaptı Bu merkez sporcu fabrikası olacak

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hizmete açılan Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nin (GEBZESEM) tanıtım programında forma giyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ampute milli takımıyla futbol maçı yaptı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde geleceğin sporcularının yetiştirilmesi için adeta bir sporcu fabrikası haline getirilen Gebze Sporcu Eğitim Merkezi (GEBZESEM) düzenlenen törenle hizmete açıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, folklor gösterisiyle devam etti. Ardından artistlik futbol ve basketbol gösteri ekibi renkli bir şova imza attı. Şovların ardından forma giyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2 yıl üst üste Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Ampute Milli Takımı futbolcularıyla futbol müsabakası gerçekleştirdi. Müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu eski hakemlerinden Mustafa Çulcu yönetti. Sonra Başkan Büyükakın, eline raketi alarak gençlerle tenis müsabakası da gerçekleştirdi.
Programın açışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Tokyo’da düzenlenen olimpiyatlarda Türkiye’yi başarıyla temsil eden sporcuların isimlerini tek tek sayarak tebrik etti. Başkan Büyükakın, GEBZESEM’de herkesin spor yapabileceği açık ve kapalı alanlar oluşturarak sporu sağlıklı yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, tüm alanlarda olduğu gibi spor alanında da önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Gebze ilçesine kazandırılan Sporcu Eğitim Merkezinin bu iki alana hizmet edeceğini kaydeden Başkan Büyükakın, “Cumhurbaşkanımız liderliğinde milletimize hizmet noktasında durmayacağız. Vatandaşlarımızın ve özellikle gençlerin de sporla buluşacağı, sportif anlamda tam bir cazibe merkezi olan tesislerimizi önümüzdeki günlerde hizmete açacağız” dedi.

“7’den 70’e herkes en az bir spor dalı ile ilgilenmeli”
Açılışı yapılan tesisin yer yaştan vatandaşın hizmetinde olduğunun altını çizen Büyükakın, "Her yaştan vatandaşımız bu alanlara gelip sporlarını yapabilir. 7’den 70’e herkes en az bir spor dalı ile ilgilenmeli. Bunun için Spor Kenti Kocaeli’nin muhtelif yerlerinde yürüyüş yolları yapıyoruz, bisiklet yolları yapıyoruz, mahallelere açık alan spor sahası yapıyoruz, okullara spor salonları ve tesisler yapıyoruz. Sağlıklı bir yaşamın sporsuz olmayacağını biliyoruz. Vatandaşlarımıza, özellikle gençlerimize bol sporlu ve sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.

"Sporcu bir nesil olarak yetişmesini çok önemsiyoruz"
Başkan Büyükakın, büyükşehir belediyesinin spora ve sporcuya verdiği değere işaret ederek, “Büyükşehir belediyesi olarak gençlerimizin sağlıklı ve sporcu bir nesil olarak yetişmesini çok önemsiyoruz. Bizler sporun tabana yayılmasını hedefliyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin ya bir spor dalıyla ya da bir sanat dalıyla uğraşmalarını mutlaka öneriyorum. Kocaeli’nde sporu yaygınlaştırmak ve herkesin spor aktiviteleriyle ilgilenmesini sağlamak için yoğun emek sarf ediyoruz. Spor Şurası, yerel, ulusal ve uluslararası çapta gerçekleştirilen organizasyonlar, amatör spora yapılan nakdi ve ayni destekler ile birlikte ücretsiz spor okulları projemiz Spor Kenti Kocaeli yolunda önemli mesafeler almamızı sağlarken yapılan çalışmalar, spor tesislerinin artırılması ve sporun tüm branşlarının gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler gibi spora yönelik pek çok yatırım gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Başkan Büyükakın'a teşekkür ederiz"
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, "Bu bir yaklaşım meselesidir. Fiziki yatırımlar öncelikli diyebilirsiniz, sosyal yatırımlar öncelikli diyebilirsiniz. Ama bizim yaklaşımımız temelde gençlik vurgusuyla bunu öne çıkardık. Bugün de burada gençliğin eğitimine, kültürüne ama aynı zamanda sağlıklı bir şekilde yaşaması ve yaşamını sürdürmesi için de spor faaliyetlerini yapabilecekleri bu mekanları kazandırmak için bugün buradayız. Ben Gebze'mize böyle bir tesis kazandırdığı için tüm ekibe ve başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkürlerimizi arz ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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