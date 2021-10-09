Cezaevinden çıkınca husumetlisini öldüren şüpheli adliyede 

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

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Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kısa süre önce cezaevinden çıkıp, husumetlisi Ramazan Çar´ı (41) takip ettikten sonra pompalı tüfekle öldüren Kenan Cesur (37), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Değirmendere Atatürk Mahallesi´nde meydana geldi. Cezaevinden kısa süre önce çıktığı öğrenilen Kenan Cesur, aralarında husumet bulunan Ramazan Çar´ı takip etmeye başladı. Bir süre devam eden takibin ardından Cesur, yanında taşıdığı pompalı tüfekle Çar´a arkasından ateş etti. Başından ve sırtından vurulan Çar, kanlar içinde yere yığılırken, Cesur ise kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Ramazan Çar´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kenan Cesur ise yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Garipler Mezarlığı'nda saklanırken yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan Cesur, adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-10-09 16:10:41



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