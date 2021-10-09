TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 78 - Akhisar Belediye Basketbol: 70

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

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Türkiye Basketbol Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Akhisar Belediye Basketbol’u 7870 mağlup etti.



Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Turgut Işık xx, Alper Elçikoca xx, Çağlar Özkan xx

KBB Kağıtspor: Jvon Joseph MC Cormck xxx 21, Faik Can Nurkan xx 3, Cihan Amasyalı x, Sertay Gürsu xxx 13, Eren Özen, Mert Ulutaş xxx 9, Mehmet Oğuzhan Kızıl xx 4, Eren Beyaz xx 4, Bora Hun Paçun xx 6, Sertan İbrahim Sarı xxx 9, Hakan Şanlı xx 9

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Akhisar Belediye Basketbol: Yiğit Özkan xxx 11 , Berkay Kansu xx 3, James Michael Gavin xxx 16, Ömer Sancaklı xxx 9, Eren Ocaktürk x 3, Hamit Semaver xxx 12, Logan Shane Routt xx 9, Yavuz Koca xx 8

Başantrenör: Levent Demirci

1. Periyot: 1910 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

Devre: 4330 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

3. Periyot: 6049 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

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