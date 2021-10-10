Dere yatağı çöplüğe döndü

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI/KÖRFEZ, (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki Ağadere'nin, kentin üst kesimlerinde kalan kısmı, gelişigüzel bırakılan atıklar nedeniyle çöplük gibi oldu.

Körfez ilçesinden geçerek Marmara Denizi'ne dökülen Ağadere yatağı, rastgele bırakılan atıklar nedeniyle çöplük görünümü aldı. Derenin Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde kalan kısmında, duyarsız kişilerin döktüğü atıklardan oluşan yığının içerisinde evsel ve inşaat atıklarının yanı sıra halılar, eski koltuk ve kanepeler de bulunuyor. Dere yatağında biriken çöp yığını, kentin ortasından geçen derenin hem doğal akışını engelliyor, hem de kötü kokmasına sebep oluyor. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI

2021-10-10 11:45:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.