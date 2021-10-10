Kocaeli'de yağ fabrikasında yangın

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki bir yağ fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Kandıra ilçesi Balcı köyünde bulunan yağ fabrikasında meydana geldi. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

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