Dikkat sınıfta ‘keçi’ var Böyle keçi görmediniz Özel eğitim merkezinde sınıflara dalıyor, merdivenleri çıkıyor, çocukların derslerine eşlik ediyor, herkesi şaşkına çeviriyor Karşılarında keçiyi gören özel gereksinimli bireyler mutluluktan havalara uçuyor

– Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir özel eğitim merkezinde bakılan ‘Çiçek’ isimli keçi, binalara giriyor, merdivenleri çıkıyor, özel gereksinimli bireylerin derslerine dalıyor. Herkesi şaşkına çeviren keçiyi karşılarında gören çocuklar mutluluktan havalara uçuyor.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezinde bakılan ‘Çiçek’ isimli keçi davranışları ile görenleri şaşkına çeviriyor. Özel gereksinimli bireylerin eğitim gördüğü sınıflara tek tek giren keçi, adeta eğitim sürecine ortak oluyor. Hiç kimseye aldırış etmeden binalara giren, merdivenleri tek tek çıkan, sınıfların kapılarını çalan keçiyi karşılarında gören minik öğrencilerin mutluluğu ise gözlerinden okunuyor. Bazı öğrenciler adeta mutluluktan havaya uçuyor.



“Böyle sıcak, şirin keçi görmedim”

Keçinin sınıflara girdiğini ve evi gibi ortalıkta dolaştığını ifade eden özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin görevlilerinden Cabbar Şahbaz, “Kaçmıyor. Öğrenciyi gördüğü zaman yanına gidiyor. Keçileri hep dağda, zirve noktalarda görürdük. Bu pozisyonda görmemizin ilk olduğunu düşünüyorum. Burada sınıfın içinde görüyorum. Çok enteresan bir şey. Böyle sıcak, şirin bir keçi görmedim” dedi.

Keçinin çok cana yakın olduğunu ifade eden çocuk gelişimi ve eğitimcisi Hatice Elcil ise, “Piknik yapmaya gittiğimizde görmüştük. Yanımıza gelerek kendini sevdirmeye başladı. Keçiyi almaya karar verdik. Buraya getirdik. Elimizden yemek yiyor, sınıflara giriyor. Öğrencilerin keçi ile mutlu olduğunu gördük. Burayı kendi evi gibi benimsedi. Öğrencilerden korkmuyor. Herkesin elinden bir şeyler yiyor, onlarla koşturuyor” diye konuştu.

Sadece öğrencilerin değil, okul çalışanlarının da maskotu olan keçi sık sık kendini sevdirmeyi ihmal etmiyor.

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