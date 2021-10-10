Yağ fabrikasındaki yangın korkuttu Yangının kontrol altına alındığı fabrikada büyük çapta hasar oluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yağ fabrikasındaki yangın korkuttu Yangının kontrol altına alındığı fabrikada büyük çapta hasar oluştu

İHA

Yağ fabrikasındaki yangın korkuttu Yangının kontrol altına alındığı fabrikada büyük çapta hasar oluştu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir yağ fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Alevler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınırken, fabrikada büyük maddi hasar meydana geldi.
Yangın, saat 12.00 sıralarında Kandıra ilçesi Balcı köyünde bulunan yağ fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar ise çoğu bölgeden görüldü. Yoğun duman ve alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Fabrikanın içerisinde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokak ortasında başından vurulmuştu, katil zanlısıyla birlikte son görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Sokak ortasında başından vurulmuştu, katil zanlısıyla ...
TEM'de çalışan Karayolları işçisine çarpıp kaçtı
YEREL HABERLER TEM'de çalışan Karayolları işçisine çarpıp kaçtı
Dikkat sınıfta ‘keçi’ var Böyle keçi görmediniz Özel eğitim merkezinde sınıflara dalıyor, merdivenleri çıkıyor, çocukların derslerine eşlik ediyor, herkesi şaşkına çeviriyor Karşılarında keçiyi gören özel gereksinimli bireyler mutluluktan havalara uçuyor
YEREL HABERLER Dikkat sınıfta ‘keçi’ var Böyle keçi görmediniz Özel ...
Kocaeli'de yağ fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Kocaeli'de yağ fabrikasında yangın
Dere yatağı çöplüğe döndü
YEREL HABERLER Dere yatağı çöplüğe döndü
Bu dümene dikkat, dilencilerin son modası Çöp konteynerinin yanında bekleyen dilenci ailenin foyasını bekçi ortaya çıkardı Karantinada olmalarına rağmen İstanbul’dan Kocaeli’ye dilenmeye geldiler Ayaküstü 40 yalan söyleyip, küçücük çocuğu bu oyuna alet ettiler
YEREL HABERLER Bu dümene dikkat, dilencilerin son modası Çöp ...
Yollardaki deformeler onarılıyor
YEREL HABERLER Yollardaki deformeler onarılıyor
Sekapark, kürek yarışlarına ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Sekapark, kürek yarışlarına ev sahipliği yapacak
Arkadaşını başından vurarak öldüren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Arkadaşını başından vurarak öldüren şahıs tutuklandı
Bekçilerin şüphelenip aradığı araçtan uyuşturucu çıktı Boş arazide otomobil içinde uyuşturucu kullanan şahıslar bekçilere yakalandı
YEREL HABERLER Bekçilerin şüphelenip aradığı araçtan uyuşturucu ...
Ahmet Murat Yolcu: "Daha iyi olacağımızın sözünü veriyorum" “Nasaş’tan sonra kurulan en büyük organizasyon”
YEREL HABERLER Ahmet Murat Yolcu: "Daha iyi olacağımızın sözünü ...
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 78 - Akhisar Belediye Basketbol: 70
YEREL HABERLER TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 78 - Akhisar Belediye ...
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Ofspor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Ofspor: 0
Türk dizi içerikleri Amerika pazarına giriyor Ali Mahir Aksu Türk içeriklerini dünya devinin pazarına hazırlıyor
YEREL HABERLER Türk dizi içerikleri Amerika pazarına giriyor Ali ...
Cezaevinden çıkınca husumetlisini öldüren şüpheli adliyede 
YEREL HABERLER Cezaevinden çıkınca husumetlisini öldüren şüpheli ...
Sokak ortasında arkadaşını tüfekle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Sokak ortasında arkadaşını tüfekle öldüren şahıs ...
Bursaspor şampiyonluk yarışına girmeye kararlı Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati: "Şampiyonluğu hedef alan bir takım olarak çok geriye düşmüş durumdayız"
YEREL HABERLER Bursaspor şampiyonluk yarışına girmeye ...
Fatih Sultan Gençlik Merkezi’nde sona gelindi
YEREL HABERLER Fatih Sultan Gençlik Merkezi’nde sona gelindi
‘Yılın En İyi Medikal Firması’ ödülünü ünlü sunucuların elinden aldı
YEREL HABERLER ‘Yılın En İyi Medikal Firması’ ödülünü ünlü ...
Komşusunun giderleri kerpetenle kapattığı aile lağım kokusu içinde yaşıyor Üst kattan evin içine damlayan pis sular arasında sağlıklarını korumaya çalışıyorlar Lağım kokusu içinde yaşayan aile: "Tuvalet pisliği, sular benim yemeklerimin içine buz dolabımın içine giriyor"
YEREL HABERLER Komşusunun giderleri kerpetenle kapattığı aile lağım ...
Gelecek nesle trafik kurallarını aşılayacak parkta sona gelindi
YEREL HABERLER Gelecek nesle trafik kurallarını aşılayacak parkta ...
Köy kadınları bu lezzet için seferber oluyor Odun ateşinde pişen mancarlı pidenin yapılışı iştah açıyor
YEREL HABERLER Köy kadınları bu lezzet için seferber oluyor Odun ...
5. kattan düşerek ölen transseksüel bireyin sevgilisi: "Alkol ve uyuşturucunun etkisindeydik"
YEREL HABERLER 5. kattan düşerek ölen transseksüel bireyin ...
Takip ettiği husumetlisini tüfekle öldürdü
YEREL HABERLER Takip ettiği husumetlisini tüfekle öldürdü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.