Hurma toplarken beton zemine düştü

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hurma toplamak için çıktığı ağaçtan, beton zemine düşerek kanlar içinde yere yığılan talihsiz adam yaralandı.

Olay, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Ahmet Ziya Sokak'ta bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurma toplamak isteyen Erol Ergün (50), merdiven uzatarak ağaca çıktı. Dengesini kaybeden talihsiz adam, dalın kırılması sonucu beton zemine düştü. Ergün'ün kanlar içinde yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Beton zemine kafasını çarpan Ergün, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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