Kocaeli'de raf fabrikasında yangın

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Selda Hatun TAN/KANDIRA(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde raf sistemleri üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Kandıra Akbal Mahallesi'nde faaliyet gösteren raf sistemleri üreten bir fabrikada öğleden sonra asit tanklarının bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören işçiler fabrikayı boşaltarak itfaiyeye haber verdi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile söndürüldü. Yangında fabrika hasar görürken, soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Selda Hatun TAN

2021-10-10 16:55:23



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