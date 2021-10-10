Domuzu otomobilinin arkasına bağlayıp sürükledi; o anlar kamerada

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde ölü domuzu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen sürücünün görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Başiskele ilçesindeki Yuvacık Baraj Yolu'nda 41 HD 582 plakalı otomobilin sürücüsü, ölü domuzu aracına bağlayarak sürükledi. O anlar, başka araçtaki kişiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti. İsmi öğrenilemeyen sürücünün ölü domuzu nereye götürdüğü bilinmiyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Dinçer AKBİR

2021-10-10 17:07:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.