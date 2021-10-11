İzmit Körfezi'nde kaçak midye avlayan 6 kişi yakalandı

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Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT Körfezi´nde kaçak midye avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen deniz polisi, isimsiz bir teknede avcılık yapan 6 kişiyi yakaladı. Teknedeki 150 kilogram midye tekrar denize bırakıldı.

İzmit Körfezi´nde kaçak midye avcılığı yapıldığı ihbarını alan deniz polisi ekipleri, harekete geçti. 6 metre uzunluğundaki isimsiz bir teknede kaçak avcılık yapan 6 kişiyi yakalayan polis, tekneye el koyarak kıyıya çekti. Teknede bulunan yaklaşık 150 kilogram midye, doğal yaşam ortamı olan denize geri bırakıldı. Yakalanan 6 kişiye idari para cezası uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2021-10-11 00:58:58



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