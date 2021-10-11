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İsa ÇİÇEK/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu geçişinde lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran TIR'a, arkadan hızla gelen kamyonet çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Mustafa Yaş, hayatını kaybetti.

Kaza saat 23.45 sıralarında TEM Otoyolu Kartepe ilçesi Maşukiye mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mustafa Yaş yönetimindeki 16 AIE 309 plakalı meyve yüklü kamyonet, lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran Temel Göktay (46) yönetimindeki 16 SL 120 plakalı TIR´a çarptı. Kazada Mustafa Yaş, demir yığını haline dönüşen kamyonette sıkışırken, araçta bulunan meyveler ise yola saçıldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kamyonet sürücüsü Mustafa Yaş´ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sürücünün cenazesi sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından, Mustafa Yaş´ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından TEM Otoyolunde trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe İsa ÇİÇEK

2021-10-11 01:52:54



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