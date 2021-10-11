Yüzüne kimyasal madde sıçrayan gemi personeli yaralandı

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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir kimyasal madde depolama tesisinde çalışan gemi personeli, yüzüne sıçrayan kimyasal sonucu hastanelik oldu.

Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Caddesi üzerinde bulunan Yılport Solventaş dökme sıvı kimyasal ve petrol ürünleri depolama tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste bulunan Raju Guntu (25) isimli yabancı uyruklu gemi personelinin yüzüne kimyasal madde sıçradı. Bunun üzerine personelin yaralandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, KBRN kıyafetlerini giyerek yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yabancı uyruklu gemi personeli, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan gemi personelinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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