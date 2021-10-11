Kocaeli'de şarampole devrilen otomobildeki baba- oğul yaralandı

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/ BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, otomobilin 10 metreden şarampole yuvarlanması sonucu Mustafa Atlı ve oğlu Ömer Atlı yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Fatih Mahallesi Tınaz Tepe Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Atlı'nın kullandığı 41 NJ 713 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlanıp, 20 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, araçtan çıkardığı Mustafa Atlı ile oğlu Ömer'i ambulansa taşıdı. Yaralı babaoğul, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-10-11 12:45:13
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