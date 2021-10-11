Cinayet 17 yıl sonra aydınlatıldı, katil muhasebeci çıktı Pozitif olan cinayet zanlısı koruyucu tulum giydirilerek adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de 2004 yılında 25 yaşındaki gencin kamyonet içerisinde defalarca bıçaklanıp öldürülerek, yanındaki para, çek ve senet dolu çantanın da çalınmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin, ölen gencin çalıştığı tavuk şirketinde muhasebeci olduğu ortaya çıktı.

Olay, 10 Haziran 2004 yılında Kartepe ilçesi D100 Karayolu alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tavuk firmasında plasiyer olarak çalışan Murat Özdemir (25), 10 Haziran'da gün boyu tahsilat yaptıktan sonra firmaya ait kamyonete binerek iş yerine gitmek üzere yola çıktı. Bir süre seyir halinde ilerleyen Özdemir, kimliği belirlenemeyen şüpheliler tarafından defalarca bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürüldü. Daha sonra zanlılar, kamyonetteki içi para, çek ve senet dolu çantayı alarak kayıplara karıştı.



17 yıl sonra çözüldü

Faili meçhul dosyaya düşen olay, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne devredildi. Geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, tavuk firmasındaki çalışanların ifadelerine başvurdu. Soruşturmayı daha da derinleştiren ekipler, tavuk firmasının muhasebecisi M.Ş. (43) ve ona yardım ettiği ileri sürülen H.F.'nin olaya karıştığını tespit etti. 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken, korona virüs hastası olduğu tespit edilen M.Ş., İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde koruyucu tulum giydirilerek polis merkezine getirildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli H.F., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben yapmadım, suçsuzum. Hiç boşuna beni çekmeyin, suçlu orada. Suçlu ben değil, M.Ş.'dir" dedi.

Öte yandan M.Ş., Kocaeli Adliyesi'ne de tulumla gönderildi.

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