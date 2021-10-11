Başı korkuluklara sıkışan Melisa'yı itfaiye kurtardı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, başı pencerenin korkuluklarına sıkışan Melisa Jafari'yi (4) itfaiye kurtardı.
Olay, sabah saatlerinde İzmit Cedit Mahallesi İncir Sokak´ta meydana geldi. Zemin kattaki evlerinin önünde oynayan Suriye uyruklu Rima El Hasan ve Muhammed Jafari'nin kızı Melisa Jafari, evin önündeki kanepenin üzerine çıkarak başını pencerenin demir korkuluklarının arasına soktu. Çocuğun başını sıkıştığı yerden çıkaramayan ailesi, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, makineyle demirleri araladı. Demirlerin arasından kurtarılırken ağlayan Melisa'yı da itfaiyeciler sakinleştirdi. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan Melisa, ailesine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2021-10-11 14:51:36
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