İki otomobilin çarpışması neticesinde bir çocuk yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki otomobilin çarpışması neticesinde bir çocuk yaralandı

İHA

İki otomobilin çarpışması neticesinde bir çocuk yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması neticesinde otomobilde bulunan 4 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. yönetimindeki 41 SD 005 plakalı Opel marka otomobil, kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen 34 EAK 416 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Opel marka otomobilde bulunan 4 yaşındaki Z.N.M. yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kız çocuğunu ambulansa alarak en yakın hastaneye götürdü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başı korkuluklara sıkışan Melisa'yı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Başı korkuluklara sıkışan Melisa'yı itfaiye kurtardı
17 yıl önce boğazı kesilerek öldürüldü, muhasebeci ve arkadaşı gözaltına alındı
YEREL HABERLER 17 yıl önce boğazı kesilerek öldürüldü, muhasebeci ve ...
Başiskele Çocuk Akademisi için kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Başiskele Çocuk Akademisi için kayıtlar başladı
Cinayet 17 yıl sonra aydınlatıldı, katil muhasebeci çıktı Pozitif olan cinayet zanlısı koruyucu tulum giydirilerek adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Cinayet 17 yıl sonra aydınlatıldı, katil muhasebeci ...
Kocaeli'de şarampole devrilen otomobildeki baba- oğul yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de şarampole devrilen otomobildeki baba- oğul ...
Baba ve oğulun içinde bulunduğu otomobil 10 metre yükseklikten düştü
YEREL HABERLER Baba ve oğulun içinde bulunduğu otomobil 10 metre ...
Cevher Dudayev parkında sona doğru
YEREL HABERLER Cevher Dudayev parkında sona doğru
Başkan Çiftçi, devlet hastanesinde yapılan çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Çiftçi, devlet hastanesinde yapılan ...
Düşkün leylekler evi Ormanya'da
YEREL HABERLER Düşkün leylekler evi Ormanya'da
Yüzüne kimyasal madde sıçrayan gemi personeli yaralandı
YEREL HABERLER Yüzüne kimyasal madde sıçrayan gemi personeli ...
Yeni itfaiyeciler göreve hazır
YEREL HABERLER Yeni itfaiyeciler göreve hazır
TEM´de emniyet şeridinde duran TIR'a kamyonet çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER TEM´de emniyet şeridinde duran TIR'a kamyonet çarptı: ...
Tıra çarpıp hurdaya dönen kamyonetten cansız bedenini çıkardılar Arıza yapan tıra arkadan çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tıra çarpıp hurdaya dönen kamyonetten cansız bedenini ...
İzmit Körfezi'nde kaçak midye avlayan 6 kişi yakalandı
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'nde kaçak midye avlayan 6 kişi ...
Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı
Kocaeli’de cirit şöleni nefes kesti
YEREL HABERLER Kocaeli’de cirit şöleni nefes kesti
Domuzu otomobilinin arkasına bağlayıp sürükledi; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Domuzu otomobilinin arkasına bağlayıp sürükledi; o ...
Kocaeli'de raf fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Kocaeli'de raf fabrikasında yangın
Büyükşehirden çevreyi kirletenlere sitemli paylaşım
YEREL HABERLER Büyükşehirden çevreyi kirletenlere sitemli paylaşım
Hurma toplarken beton zemine düştü
YEREL HABERLER Hurma toplarken beton zemine düştü
Yağ fabrikasındaki yangın korkuttu Yangının kontrol altına alındığı fabrikada büyük çapta hasar oluştu
YEREL HABERLER Yağ fabrikasındaki yangın korkuttu Yangının kontrol ...
Sokak ortasında başından vurulmuştu, katil zanlısıyla birlikte son görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Sokak ortasında başından vurulmuştu, katil zanlısıyla ...
TEM'de çalışan Karayolları işçisine çarpıp kaçtı
YEREL HABERLER TEM'de çalışan Karayolları işçisine çarpıp kaçtı
Dikkat sınıfta ‘keçi’ var Böyle keçi görmediniz Özel eğitim merkezinde sınıflara dalıyor, merdivenleri çıkıyor, çocukların derslerine eşlik ediyor, herkesi şaşkına çeviriyor Karşılarında keçiyi gören özel gereksinimli bireyler mutluluktan havalara uçuyor
YEREL HABERLER Dikkat sınıfta ‘keçi’ var Böyle keçi görmediniz Özel ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.