Sevgilisi ile tartışıp balkondan atlamaya kalkışan genci mahalleli kurtardı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Kocaeli’nin Derince ilçesinde sevgilisi ile tartışan genç, 4. kattan atlamaya kalkıştı. Aile fertleri ve vatandaşların uğraşları sonucu genç balkondan güçlükle indirilirken, korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Olay, Derince ilçesi Çene Dağı Mahallesi Şehit Nedim Küçük Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşı ile tartışan Mustafa Hüseyin A., 4. katın balkonundan atlamak istedi. Bunu gören aile fertleri ve vatandaşlar gence engel olmaya çalıştı. 3. katın balkonuna çıkan bazı vatandaşlar genci düşmemesi için bacaklarından tutarken, bazı vatandaşlar da düşme ihtimaline karşı aşağıda battaniye açtı. Uzun uğraşlar sonucu vatandaşlar genci yakalayarak atlamasına engel olurken, herkes rahat bir nefes aldı. Korku dolu anlar cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.