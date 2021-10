Kocaeli'nin spor master planını hazırlayacak şura başladı

Kocaeli'nin spor master planını hazırlayacak olan "Kocaeli Spor Şurası ve Çalıştayı" kent protokolünün katılımıyla başladı. Şura ve çalıştaydan sonra elde edilen veriler, uzman bilim insanlarıyla eylem planına dönüşecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA), Kocaeli Spor Master Planı için ilk ve en önemli adımlardan birini attı. Spor alanında örnek olacak çalışmayı başlatan büyükşehir, bu kapsamda Kocaeli Spor Şurası ve Çalıştayı düzenledi.

Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya, Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Başiskele, Darıca, Kandıra, Kartepe ve Körfez ilçe belediye başkanları, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, İl Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Aktürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, KASKF Başkanı Murat Aydın, olimpiyat madalyalı sporcu Eray Şamdan ve çok sayıda sporcu katıldı.



"Hayalimiz vardı"

Hayalin gerçeğe dönüşmesinde ilk adımların atıldığını ifade eden Başkan Büyükakın, "Bizim bir hayalimiz vardı. "Sanayi başkenti" olarak anılan Kocaeli’nin aynı zamanda sporun da başkenti olmasını hayal ediyorduk. Bu aynı zamanda bütün kentin de hayaliydi. Büyükşehir olarak Kocaeli’nin sporun da başkenti olması için sporun her alanında desteklerimiz artarak devam ediyor. Kocaeli geçmişte dünyaya nam salmış sporcular yetiştirdi, bugün de dünyada ve Avrupa’da söz sahibi sporculara sahibiz. Gelecekte de Kocaeli’den yeni şampiyonların yetişmesi için spor şurasının büyük önem ve değer taşıdığını düşünüyorum" dedi.



"Kocaeli'den neden çıkmasın?"

Kocaelili sporcularla gururlandığını ve şehir olarak spora önemli yatırımlar yaptıklarının altını çizen Büyükakın, "300 ya da 400 bin nüfusu olan ülkelerden dünya derecesi çıkabiliyor. 2 milyonluk Kocaeli’den neden çıkmasın? Pandemi nedeniyle şimdiye kadar bir araya gelememiştik fakat pandemi koşullarının el verdiği ölçüde 30 kadar etkinlik gerçekleştirdik. 116 milyon liralık spor tesis yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor" şeklinde konuştu.



"Spordaki gelişim aynı zamanda bir ölçme işidir"

Sporcuların yatkın oldukları branşlara yönlendirileceği şekilde eğitimler yapılmasının önemine değinen Tahir Büyükakın, "Aslında biz bugün burada bir mimari proje tasarlıyoruz. Kocaeli’nin spor geleceğini tasarlarken hangi branşlara hangi tesislerin yapılması gerektiğinden, bu tesislerin şehre nasıl yayılması gerektiğine kadar birçok detaya dikkat edeceğiz. Çünkü spordaki gelişim aynı zamanda bir ölçme işidir. Diyetisyeninden, spor egzersizini tıbbi açıdan da bize geliştirecek olan, o konularda da bize bir şeyeler söyleyecek olan uzmanlara da ihtiyacımız var. Bir maraton koşucusuyla, 100 metre koşucusunun fiziki gereklilikleri farklı. Her birinin ayrı ayrı çalışılması ve her birinin hedefinin ayrı konulması lazım. Spor altyapısının da buna göre ayarlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından amatör branşlarda mücadele gösteren Kocaelili sporculara çiçek takdimi yapıldı.



Spor master planı hazırlanacak

Şura ve çalıştaydan sonra elde edilen veriler; uzman bilim insanlarıyla eylem planına dönüşecek. Kentin Spor Master Planı hazırlanacak.

