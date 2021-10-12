Mitsuba Otomotiv Fabrikası’nda işçiler kendini fabrikaya kilitledi

750 engelli öğretmen ataması için başvuru tarihi belli oldu

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Mitsuba Otomotiv Fabrikası’nda tazminatsız olarak işten çıkarılan 9 işçi için iş arkadaşları, kendilerini fabrikaya kilitleyerek tekrardan işe alınmaları için eylem başlattı.

Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi'de bulunan Mitsuba Otomotiv Fabrikası’nda 9 işçi tazminatsız olarak işten çıkarıldı. Arkadaşlarının hakkını aramak için DİSK'e bağlı Birleşik Metalİş Sendikası’nda örgütlenen işçiler, Fabrika önünde ve içerisinde eyleme başladı. İş arkadaşlarının tekrardan işe alınmasını isteyen işçiler, kendilerini fabrikaya kilitledi. Arkadaşlarının işe alınmaması halinde işi terk edeceklerini söyleyen işçiler, sloganlar atarak eylemlerini sürdürüyor. Polisin uyarılarına rağmen yüze aşkın işçi eylemlerini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.