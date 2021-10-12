Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de etkili olan rüzgar nedeniyle Körfez ve Kartepe ilçelerinde ağaçlar park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Araçlar hasar gördü.

Kocaeli'nin bazı bölgelerinde öğleden sonra şiddetli rüzgar etkili oldu. Körfez ve Kartepe ilçelerinde rüzgara dayanamayan ağaçlar, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve belediye ekipleri, ağaçları keserek bulundukları yerden kaldırdı. Üzerine ağaç devrilen iki otomobilde hasar meydana geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2021-10-12 17:07:42



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