Kocaeli’de kentsel arama kurtarma tatbikatı yapıldı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 75 kişilik ekibin katılımıyla, kentsel arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kocaeli Valiliği koordinesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında tatbikat yapıldı. Kartepe ilçesi Derbent Mahallesinde yapılan kentsel arama kurtarma tatbikatına, arama kurtarma, sağlık, güvenlik, trafik ve yerleştirme çalışma grupları yer aldı. Çalışma gruplarının ekipmanlarıyla birlikte katıldığı tatbikatta, kentsel arama kurtarma ve yaralı kurtarma aksiyonları gerçekleştirildi.

Tatbikata 11 AFAD personeli, 2 müdahale aracı, 3 intikal aracı, 6 itfaiye personeli, 5 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli, 2 arama kurtarma köpeği başta olmak üzere toplam 75 kişilik ekip katıldı.

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