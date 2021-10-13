Başiskele'ye 3 yeni toplu ulaşım hattı kuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Başiskele'de öğrenciler için 3 yeni toplu ulaşım hattı kuruldu.

Okullar bölgesi ile ilçenin farklı bölgelerini birbirine bağlayacak olan 616, 628 ve 629 numaralı hatlar geçen pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başladı. Araçlar sabah 08.10’da kalkış noktalarından, 16.10’da ise okullar bölgesinden hareket edecek. Sabah ve akşam iki servis olarak gerçekleşecek hatların numaraları ve güzergahları şöyle:

"HAT 616 Vezirçiftliği TÜPRAŞ Lisesi okullar bölgesi, HAT 628 Yuvacık Tınaztepe okullar bölgesi, HAT 629 Yuvacık Aydınkent okullar bölgesi"

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