Kocaeli'de sağanak etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ulaşım yavaşladı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Sabah işlerine giden vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle D-100 karayolu geçişinde trafik zaman zaman yavaş ilerledi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-10-13 10:47:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.