Balyanoz Koyu'na 350 ağaç dikildi

Darıca Balyanoz Koyu Sahil Parkı’nın birçok imalatını tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, peyzaj çalışmaları kapsamında 350 adet ağaç dikti.

Bayramoğlu Sahil Parkı’nın hemen yanında inşa edilen Balyanoz Sahil Parkı için Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, her biri bin metre uzunluktaki yürüyüş ve bisiklet yollarını tamamladı. Tenis kortunun ise boya ve tel çit işleri yapılacak. Mescit ve tuvalet binalarının yapımı devam ederken sahil parkına gelecek vatandaşların araçlarını park edeceği iki otoparktan birisinin asfaltı serildi. Diğer otoparkta ise zemin dolgu çalışmaları yapılıyor. Peyzaj çalışmaları kapsamında sahil parkına bugüne kadar 350 adet ağaç dikilirken, çimlendirme çalışmaları da yapılacak. İş dahilinde ayrıca çocuk oyun grupları ile spor aletlerinin montajları önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek. İskele üzerinde montaj çalışmaları da devam ediyor.

Balyanoz Koyu Sahil Düzenleme Projesi kapsamında sahil parkı içerisinde basketbol sahası, fitness alanları, mescit, tenis kortu, çocuk oyun alanı, kafeterya, otopark, bisiklet ve yürüyüş yolu, meydan gibi sosyal tesis ve mekanlar inşa edilecek. Balyanoz Koyu’ndaki sahil parkı, vatandaşların yeni yaşam alanı olacak.

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