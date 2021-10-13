Elektronik atık getirene tiyatro bileti ve akıllı saat hediye

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak eatık toplama etkinliğinde, belirlenen miktarlarda elektronik atık getirenlere tiyatro bileti ve akıllı saat hediye edilecek.
Elektronik atıkların gelişigüzel doğaya atılması çevresel açıdan tehlike oluştururken, içerisinde bulunan zehirli maddeler toprağa nüfuz edebiliyor. Bu duruma dikkat çekmek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 14 Ekim Uluslararası Elektronik Atık Günü’nde eatık toplama etkinliği gerçekleştirecek. 14 Ekim Perşembe günü İzmit Outlet Center’da yapılacak eatık toplama etkinliğinde, belirlenen miktarlarda elektronik atık getiren vatandaşlara tiyatro bileti ve akıllı saat hediye edilecek.
Saat 10.00 ile 20.00 arasında gerçekleştirilecek olan e atık toplama etkinliğinde 1 kilogram ve üzerine eatık getiren 50 kişiye çift kişilik tiyatro bileti, 10 kilogram ve üzerinde eatık getiren 3 kişiye ise akıllı saat hediye edilecek.
Geliri sokak hayvanlarına
Toplanan elektronik atıkların geri dönüşümü ile belirli bir oranda gelir elde edilecek. Elde edilen bu gelir, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sokak hayvanlarına bağışlanacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.