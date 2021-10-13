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İngiltere’ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı Dev silo yüklü tırları elektrik tellerini sopalarla kaldırarak ilerlettiler Tırlara yüklenen silolar 1 saatlik yolu 14 saatte kat ederek limana ulaştı

İHA

İngiltere’ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı Dev silo yüklü tırları elektrik tellerini sopalarla kaldırarak ilerlettiler Tırlara yüklenen silolar 1 saatlik yolu 14 saatte kat ederek limana ulaştı

Kocaeli’nin Gebze ilçesine bir fabrikada imal edilerek İngiltere’ye ihraç edilmek için yola çıkarılan dev silolar, elektrik tellerine takıldı. Siloları taşıyan tırlar, elektrik telleri teker teker kaldırılarak bir saatlik yoldan 14 saatte limana ulaştırıldı.
Gebze’de bir fabrikada imal edilen yaklaşık 40 ton ağırlığında ve 25 metre uzunluğunda çelik tahıl siloları, İngiltere’ye ihraç edilmek üzere çıktıkları liman yolunda elektrik tellerine katıldı. Gebze’de imal edilen silolar, dün gece saatlerinde Derince Limanına gitmek üzere özel taşıma tırlarına yüklendi. Tırla uzunluğu 35 metreye ulaşan silolar, 5.70 metre yüksekliğe ulaşması, TEM Otoyolu ile D100 Karayolu’ndaki yüksekliği 4.5 metre olan köprü altlarından geçememesi sebebiyle eski İstanbul yoluna yönlendirildi.

Elektrik tellerini sopalarla kaldırıp tırları geçirdiler
Gece saatlerinde Gebze’den İzmit’e uzanan eski İstanbul yoluna giren silo yüklü tırlar, yol üzerindeki elektrik ve telefon tellerine takılınca uzun süre yolda kaldı. Güzergahta jandarma ve trafik polislerinin eşliğinde ilerleyen tırlar, nakliye firması çalışanlarının sopalarla, elektrik dağıtım şirketi görevlilerinin de vinçle elektrik tellerini teker teker kaldırması ile köy yollarından ilerleyebildi.
1 saatlik yolu 14 saatte kat edebildiler
Gece saatlerinde Gebze ilçesinden yola çıkan dev silo yüklü tırlar bir saatlik yolu 14 saatte kat ederek Derince Limanı’na ulaştı. Derince Limanı’ndan kargo gemisine yüklenen 3 dev silo, hava şartlarının uygun olması durumunda yarın İngiltere’nin Manchester şehrine gönderilmek üzere yola çıkacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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