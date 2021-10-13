Kocaeli'de 107 kilogram eroin yakalandı

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 107 kilogram eroin ele geçirdiğini açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları neticesinde 107 kilogram eroin yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Emniyet müdürlüğümüzün dikkatli çalışması sonucunda 107 kg eroin maddesi ele geçirilmiştir.

Zehir tacirlerine geçit vermiyoruz, vermeyeceğiz. Emniyet müdürlüğümüzü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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