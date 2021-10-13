Bu araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´de, TEM yolunda takibe alınarak durdurulan 2 TIR´da, narkotik köpeği `Talisca´ ile yapılan aramada, dorsenin çatısındaki profillere gizlenen 107 kilo eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde, TEM yolu Kocaeli geçişinde takibe aldığı 2 TIR´ı durdurdu. TIR´larda narkotik köpeği `Talisca´ ile arama yapıldı. 'Talisca´nın tepki vermesi üzerine TIR´ın dorsesinin çatı iskeletinde kullanılan metal profiller söküldü. Profillerin kesilmesi ile 477 paket halinde 107 kilo eroin ele geçirildi. Polis, 4 kişiyi ise gözaltına aldı. Ele geçirilen eroin dolu paketlerle şehit polis memuru Fethi Sekin'in adı yazıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2021-10-13 13:35:18



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