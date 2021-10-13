İshakçılar güreşleri için geri sayım başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İshakçılar güreşleri için geri sayım başladı

İHA

İshakçılar güreşleri için geri sayım başladı

Derince İshakçılar’da 24 Ekim tarihinde düzenlenecek 18. Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri için geri sayım başladı.
Türkiye’nin önde gelen spor organizasyonları arasında yer alan Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin bu yıl 18’incisi düzenlenecek. 24 Ekim Pazar günü gerçekleşecek olan organizasyon öncesi geri sayım başladı. Büyük heyecana sahne olacak güreşler için etkinliklerin gerçekleşeceği İshakçılar’daki Er Meydanı’nda ise son hazırlıklar devam ediyor. Derince Belediyesi’nin Derince Taşköprülüler Derneği, İzmit Taşköprülüler Derneği ve Çavuşlu Köyü Yardımlaşma Derneği ile birlikte düzenleyeceği organizasyona güreş camiası, sporseverler ve bölge sakinlerinin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl Kovid 19 tedbirleri kapsamında düzenlenemeyen ve bir yıllık aranın ardından yeniden güreşlere ev sahipliği yapacak olan 18. Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve İshakçılar Yağlı Pehlivan Güreşleri, aynı zamanda sezonun son güreşi olma özelliği taşıyor. 24 Ekim tarihinde İshakçılar Er Meydanı’nda saat 11.00 itibari ile başlayacak organizasyonda farklı boylarda güreşler tutulacak.
Birbirinden ünlü başpehlivanların mücadelesine sahne olacak güreşlerde başpehlivanlık kategorisinde 40 isim mücadele edecek. Binlerce sporseverin takip etmesi beklenen bu yılki güreşlere yaklaşık 400 civarında güreşçinin katılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TIR dorsesine gizlenen 107 kilo eroini `Talisca´ buldu 
YEREL HABERLER TIR dorsesine gizlenen 107 kilo eroini `Talisca´ ...
Tır dorsesindeki uyuşturucu zulasını narkotik ekipleri patlattı Dorse demirlerinin içinden 107 kilo eroin çıktı Kesilen profillerden zehir dolu paketler peş peşe düştü
YEREL HABERLER Tır dorsesindeki uyuşturucu zulasını narkotik ...
Sanayi şehrinin su deposunda seviye yüzde 52'ye düştü Beklenen yağışlar olmayınca Yuvacı Barajı'nda sular çekildi
YEREL HABERLER Sanayi şehrinin su deposunda seviye yüzde 52'ye ...
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil takla attı: 4 ...
Kocaeli'de 107 kilogram eroin yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 107 kilogram eroin yakalandı
İngiltere’ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı Dev silo yüklü tırları elektrik tellerini sopalarla kaldırarak ilerlettiler Tırlara yüklenen silolar 1 saatlik yolu 14 saatte kat ederek limana ulaştı
YEREL HABERLER İngiltere’ye gidecek milyonluk ihracat elektrik ...
Elektronik atık getirene tiyatro bileti ve akıllı saat hediye
YEREL HABERLER Elektronik atık getirene tiyatro bileti ve akıllı ...
Balyanoz Koyu'na 350 ağaç dikildi
YEREL HABERLER Balyanoz Koyu'na 350 ağaç dikildi
Kocaeli'de sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Kocaeli'de sağanak etkili oldu
Cadde ortasında ateş ederken 'Senin kanın bana helaldir' diye bağırmış
YEREL HABERLER Cadde ortasında ateş ederken 'Senin kanın bana ...
İzmit Şiir Günleri’nde Attila İlhan anıldı
YEREL HABERLER İzmit Şiir Günleri’nde Attila İlhan anıldı
Başiskele'ye 3 yeni toplu ulaşım hattı kuruldu
YEREL HABERLER Başiskele'ye 3 yeni toplu ulaşım hattı kuruldu
Körfez'in bütçesi 289 milyon TL
YEREL HABERLER Körfez'in bütçesi 289 milyon TL
Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor
YEREL HABERLER Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor
Kocaeli’de kentsel arama kurtarma tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Kocaeli’de kentsel arama kurtarma tatbikatı yapıldı
Kartepe'de kitap fuarı şenliği
YEREL HABERLER Kartepe'de kitap fuarı şenliği
Mitsuba Otomotiv Fabrikası’nda işten çıkarılan işçiler tazminatlarına kavuşacak
YEREL HABERLER Mitsuba Otomotiv Fabrikası’nda işten çıkarılan ...
Bebeğinin zarar göreceği endişesiyle aşı yaptırmadı, koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Bebeğinin zarar göreceği endişesiyle aşı yaptırmadı, ...
Park halindeki otomobilin üzerine ağaç düştü
YEREL HABERLER Park halindeki otomobilin üzerine ağaç düştü
Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi
YEREL HABERLER Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi
Samanlığa gizlenmiş uyuşturucu zulası böyle ortaya çıktı
YEREL HABERLER Samanlığa gizlenmiş uyuşturucu zulası böyle ortaya ...
Sahte dekont yalanıyla çok sayıda kişiyi dolandırdılar İnternetten elektronik ürün satanları dolandıran şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Sahte dekont yalanıyla çok sayıda kişiyi ...
Mitsuba Otomotiv Fabrikası’nda işçiler kendini fabrikaya kilitledi
YEREL HABERLER Mitsuba Otomotiv Fabrikası’nda işçiler kendini ...
İnternetten eşya satanları, sahte dekontla dolandırmışlar
YEREL HABERLER İnternetten eşya satanları, sahte dekontla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.