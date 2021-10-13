11 ilde sahte dekontla vatandaşları dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

İnternet üzerinden elektronik ürün satanlarla iletişime geçip ürünleri satın alan, satıcılara da sahte dekont gösterip dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, internet üzerinden elektronik ürün satan kişilerle iletişime geçen dolandırıcılar, ilan verenlerle akşam saatlerinde buluştu. Ürünleri satın alan şüpheliler saatin geç olmasını da bahane ederek, satıcılara "IBAN numaranıza EFT yapacağız" dedi. Sabah banka hesaplarını kontrol eden kişiler, paranın yatmadığını görünce dolandırıldıklarını anlayarak, şikayette bulundu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 11 kişinin aynı yöntemle dolandırılması üzerine soruşturma başlattı. Kocaeli'de 11 kişinin bu yöntemle toplam 75 bin TL dolandırıldığını belirleyen ekipler, şüphelilerin E.B., Y.E.S., O.G., M.M.K. ve B.A. olduğunu tespit etti.

Soruşturma kapsamında şüpheliler, Sakarya ve İstanbul'da yapılan operasyon sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin aynı yöntemle Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Bursa, Trabzon, Ordu, Bolu, Düzce, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik’te de suçlara karıştığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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