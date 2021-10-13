Mühürlenen fabrikada kripto para üretimi yaparken yakalandı



Alişan KOYUNCU/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, iflas etmiş mühürlü fabrikanın binasında kripto para üretimi yaptığı belirlenen S.C. (31), jandarma tarafından yakalandı. Operasyonda 9 milyon 750 bin lira değerinde 650 kripto para üretim cihazı ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze'ye bağlı Tavşanlı Mahallesi´nde iflas etmiş fabrikanın binasında, kripto para üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından jandarma ekipleri, baskın düzenledi. Mühürlü fabrikanın duvarını kırarak, içeri giren ekipler, kaçak elektrik hattı çekilip, oluşturulmuş trafo ile 9 milyon 750 bin lira değerinde 650 kripto para üretim cihazı ele geçirdi. S.C. hakkında `parada sahtecilik', 'mühür bozma' ve 'elektrik enerjisi hırsızlığı´ suçlarından işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU

2021-10-13 15:47:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.