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Direğe çarpan otomobil parçalandı: 1 ağır yaralı Kaza yapan otomobilin motoru yerinden çıktı

İHA

Direğe çarpan otomobil parçalandı: 1 ağır yaralı Kaza yapan otomobilin motoru yerinden çıktı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde direğe çarpan ve paramparça olan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Akse Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Ş. (23) idaresindeki 34 NC 7577 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Furkan Ş., otomobilinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Furkan Ş., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobilin yola saçılan parçaları kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Otomobilin motorunun ise kazanın şiddeti ile yerinden söküldüğü görüldü. Otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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