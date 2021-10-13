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Virüse yenik düşen kadının karnındaki bebeği son anda kurtardılar 7 aylık hamile kadın krona virüse yenik düştü Bebeklerini göremeden eşini kaybeden Ümit: “Çocuğumuza zarar verir düşüncesiyle aşı olmadı” “Herkese aşıyı tavsiye ediyorum, kimsenin bu acıyı yaşamasını istemiyorum” Kızını kaybeden acılı baba: “Bilseydim ben aşısını götürüp ben yaptırırdım”

İHA

Virüse yenik düşen kadının karnındaki bebeği son anda kurtardılar 7 aylık hamile kadın krona virüse yenik düştü Bebeklerini göremeden eşini kaybeden Ümit: “Çocuğumuza zarar verir düşüncesiyle aşı olmadı” “Herkese aşıyı tavsiye ediyorum, kimsenin bu acıyı yaşamasını istemiyorum” Kızını kaybeden acılı baba: “Bilseydim ben aşısını götürüp ben yaptırırdım”

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde korona virüse yakalanan 7,5 aylık hamile kadın, tedavi gördüğü hastanede bebeğinin sezaryenle alınmasının ardından hayatını kaybetti. Eşini kaybetmenin acısını yaşayan Ümit Kazın ise herkesi aşı olması konusunda uyardı.
Edinilen bilgiye göre Gölcük’te yaşayan ve 7,5 aylık hamile olan Aslıhan Kazın, kendini kötü hissedince hastaneye giderek korona virüs testi yaptırdı. Testin pozitif çıkmasının ardından evde karantina süreci geçiren Kazın, eşinin de korona virüse yakalandığı dönemde sağlık durumu ağırlaşınca, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede durumu daha da kötüye giden Kazın’ın tedavisinin yoğun bakımda devam etmesi gerektiğine karar veren doktorlar, bebeğinin ise sezaryenle alınması gerektiğini ailesine bildirdi. Bebeği zarar görmemesi için aşı olmadığı öğrenilen Kazın’ın bebeği, ailesinin de onayı sonrasında sezaryenle alındı. Bebeği alındıktan sonra yoğun bakımda tedavisi süren Kazın, önceki gün fenalaşarak hayatını kaybetti.

Bebeğin sağlık durumu iyi
Hayatını kaybeden Aslıhan Kazın'ın cenazesi, dün Çenedağ Mahallesindeki Harmantarla Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Şehitlik Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazın’ın 7,5 aylık kız bebeğinin ise hastanede kuvözde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
“Çocuğumuza zarar verir düşüncesiyle aşı olmadı”
Eşini kaybetmenin acısını yakınlarının taziyeleri ve bebeğinin kurtarılması ile bastırmaya çalıştığını söyleyen Ümit Kazın ise aşı olmayanları aşı olmaya davet etti. Daha önceden bir bebeklerini düşük yaparak kaybetmelerinin ardından eşinin bebeğini kaybetme korkusuyla aşı olmadığını dile getiren Ümit Kazın, “Çocuğumuza zarar verir düşüncesiyle aşı olmadı. Aramızda ‘ololma’ konusu geçmedi ama ben saygı duydum kararına. Sonra virüse yakalandık. ‘Hiç başımıza gelmez, bizde olmaz’ dedik ama maalesef yakalandık. Önce eşim yakalandı sonra bana bulaştı” dedi.

“Kimsenin bu acıyı yaşamasını istemiyorum”
Kendisinin ciğerlerinden hassas olmasına rağmen eşinin daha ağır hastalık geçirdiğini anlatan Kazın, “Ben normalde ciğerlerinden hassas olan biriyim. Normalde beni çok etkilemesi lazım. Ben birinci aşımı hastalıktan iki gün önce olmuştum. Ağır geçirmememin sebebini ona bağlıyorum. Sonra eşimin durumu evde ağırlaşınca ambulans çağırdım, hastaneye kaldırdılar. Hastaneye yattıktan 6 gün sonra durumu ağırlaşınca çocuğu aldılar. Kız çocuğum yedi aylık dünyaya geldi. Şu an kuvözde yaşıyor. Doğumdan bir buçuk hafta sonra eşim rahmetli oldu. Çocuğumuzu göremeden gözlerini kapattı. Herkese aşıyı tavsiye ediyorum. Kimsenin bu acıyı yaşamasını istemiyorum. Kızımı virüs tedbirleri olduğu için sadece bir kez görebildim. Şu an sağlığı gayet yerinde” diye konuştu.

“Bilseydim götürüp aşısını ben yaptırırdım”
Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Aslıhan Kazın’ın babası Öztürk Yıldız ise “Kızım rahatsızlandı, koronavirüsten götürdüler hastaneye. Hastanede 2 gün normal kaldı, üçüncü gün ‘çocuğunu alacaklar' dendi. Çocuğu aldılar. Daha sonra yoğun bakıma yatırdılar. Yoğun bakımdayken hastalık ciğerlerini sardı. Doktorlarımız sağ olsun hepsi mücadele etti ama kurtaramadılar. Ne yapalım, Allah’ın takdiri, kader böyle. Ama tavsiyem kimse korkmasın herkes aşısını yaptırsın. ‘Hastalık, kısırlık yapıyor’ diye sakın düşünmesinler. Ben üçüncü aşımı vuruldum, dördüncüyü deseler Vallahi vurulurum. Sonra pişmanlık da fayda vermez. Bilmiyordum kızımın aşı olmadığını, bilseydim götürüp aşısını ben yaptırırdım. Çocuğa sebep böyle bir karar aldı. Aşı olsa belki kendisini kurtarırdık” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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