Servis minibüsü direğe çarptı: 2 yaralı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan servis minibüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, ŞekerpınarGebze Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Ş. idaresindeki 41 P 4348 plakalı Mercedes marka servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarparak yoldan çıktı. Kazada sürücü Muhammed Ş. ve minibüste yolcu olarak bulunan Arif Ç. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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