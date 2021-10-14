Başkan Söğüt, “Üreten ve sorgulayan bireyler olun”

İlçede bir ortaokulda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışında ‘minik dehalar’ ile bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Hayallerinizi büyük kurun, çalışın, azmedin. Çünkü geleceğin dünyasını sizler şekillendireceksiniz” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçedeki bir ortaokul tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışına katıldı. Yapılan kurdeleme kesimi sonrasında çocuklar tarafından hazırlanan projeleri inceleyen Başkan Şener Söğüt, “Onların akıl ve bilime dayalı aldığı eğitimi, ortaya koydukları çalışmaları çok önemsiyorum. Bu yönde yaptıkları her çalışmayı destekliyoruz. Hayallerinizi büyük kurun, çalışın, azmedin. Çünkü geleceğin dünyasını sizler şekillendireceksiniz. Sizlerin başarılı, sorgulayan üreten bireyler olmanız için uğraşıyoruz. Bu kapsamda da tüm çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.

Başkan Şener Söğüt daha sonra hazırlanan projeleri inceledi ve minik dehalar ile sohbet etti.

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