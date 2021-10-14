“Eski kıyafetlerinize bir şans daha verin” sloganı ile Körfez genelinde kurulan tekstil kumbaraları ile 3,5 yılda 331 ton kıyafet atığı geri dönüştürüldü.

Körfez Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2017'de başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Türkiye’nin ilk atık getirme merkezlerinden birini kuran ve ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında da geri dönüşümde önemli adımlar atan Körfez Belediyesi, 3,5 yıl önce başlattığı ‘Tekstil Kumbaraları’ ile toplamda 331 ton kıyafet atığını geri dönüştürerek ekonomiye kazandırdı.

Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler ürettiklerini belirten Körfez Belediyesi yetkilileri, “Hemşehrilerimiz tarafından ‘sarı kumbaralar’ da olarak tekstil kumbaraları ile 2018 yılında 40 ton, 2019 yılında 83 ton, 2020 yılında 112 ton, 2021 yılında da 95 ton olmak üzere toplam 331 ton kıyafet atığını geri dönüşüme kazandırdık” ifadelerini kullandı.

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