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Husumetlilerin silahlı hesaplaşmasında tek şikayetçi yaralı yaya kaldı Hedef kendisi olsa da "Ben yaralanmadım" diyerek şikayetçi olmadı Kendisini vurmak isterken başkasını yaralayan husumetlisinden şikayetçi olmadı

İHA

Husumetlilerin silahlı hesaplaşmasında tek şikayetçi yaralı yaya kaldı Hedef kendisi olsa da "Ben yaralanmadım" diyerek şikayetçi olmadı Kendisini vurmak isterken başkasını yaralayan husumetlisinden şikayetçi olmadı

Kocaeli’de husumetlisini silahla vurmak isterken sokaktaki iki kişiyi yaralayan şahıstan, husumetlisi 'Ben yaralanmadım' diyerek şikayetçi olmadığını söyledi. Olayın görülen duruşmasında söz alan yaralı vatandaş ise çenesine kurşun saplanan olayın zanlısının gereken cezayı almasını talep etti.
Olay, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’nde 18 Nisan tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde husumetlisi olan Yusuf P. ile karşılaşan Muhammed Ali Ç.(17), belindeki tabancayı çıkararak Yusuf P.’ye doğru ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olay anında alışveriş yapan Ekrem Gelturan (48) ve Mehmet Ali Yıldırım (48) silahtan çıkan kurşunla yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalçasından yaralanan Yıldırım ve çenesinden yaralanan Gelturan, hastaneye kaldırıldı. Muhammed Ali Ç. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

“Müşteki ve mağdurlardan özür diliyorum”
Muhammed Ali Ç. hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “silahla yaralama” suçundan açılan dava bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık Muhammed Ali Ç., müştekiler ve mağdurlar katıldı. Savunması alınan Muhammed Ali Ç., "Yusuf benim abimi bıçakladı. Daha sonrada amcamın oğlunu silahla vurdu. Bu nedenle aramızda husumet bulunmaktadır. Beni sürekli tehdit ediyordu, 'Abilerini vurdum, seni de vuracağım’ diyordu. Olay günü kardeşimle fırına gittiğim esnada Yusuf’la karşılaştım. Elini beline götürdü, bende de silah vardı ancak herhangi bir eylemde bulunmadım. Kardeşim ağlayınca eve gittik. Aynı mahallede oturduğumuz için kendisiyle ikinci defa karşılaştık ve onu korkutmak amacıyla yere ateş ettim. Yapmış olduğum olaydan dolayı pişmanım, müşteki ve mağdurlardan özür diliyorum. Kimseyi yaralama ya da öldürme amacıyla hareket etmedim” dedi.

“Sanık bana ‘Senin kanın bana helaldir’ diyerek ateş etti”
Daha önce husumetli olduklarını kabul eden ve cezaevinden çıktıktan sonra gidip husumetlisinden özür dileyip barıştıklarını ifade eden Yusuf P. de, “Olay günü Muhammed’in dediği gibi fırında bir karşılaşmamız olmadı. Arkadaşlarım ile dışarıda buluşarak beraber yürümeye başladık. O esnada silah sesi duyduk ve Muhammed bana ‘senin kanın bana helaldir’ diyerek üzerimize ateş etmeye başladı. Biz farklı yerlere doğru kaçmaya başladık. Ben yaralanmadım ve bir şikayetimde bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.

"Birden ağzımdan kanlar boşalmaya başladı”
Olay günü pide almaya çıktığını ve bir anda kanlar içinde yere yığıldığını söyleyen Ekrem Gelturan ise, “Yolda yürürken birden ağzıma mermi isabet etti ve birden ağzımdan kanlar boşalmaya başladı. Merminin nereden geldiğini bile anlamadım ve yere oturdum. Ben ağzımın sol tarafını hissetmiyorum, çeneme platin takıldı. Yemek yemekte zorlanıyorum, sıvı gıdalarla beslenmek zorunda kaldım bu nedenle Muhammed Ali Ç.’den şikayetçiyim” diye konuştu.

“Tanıklar dinlenmesi için süre verildi”
Mahkeme heyeti, tanıkların gelecek celseye kadar hazır olmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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