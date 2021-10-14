Kocaeli´de PKK´ya operasyon: 4 gözaltı

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de jandarmanın bölücü terör örgütü PKK´ya yönelik düzenlediği operasyonda örgüt üyesi 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışmanın ardından terör örgütü PKK´ya yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli ve İstanbul´da yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2021-10-14 16:59:58



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