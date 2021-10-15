Görme engelli Ziya’ya özel basılmış Elif-Ba

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yüzde 90 görme engelli Ziya’nın isteğini yerine getirerek ona kabartma harflerle özel basılmış ElifBa kitabı hediye etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yüzde 90 görme engeli bulunan 11 yaşındaki Ziya’nın isteğini yerine getirdi. ElifBa’yı öğrenmek istediğini söyleyen ve kabartma harflerle özel basılmış ElifBa kitabı için çok heyecanlı olduğunu belirten Ziya, alfabeyi öğrenip Kuranı Kerim okumaya geçmek istediğini belirtti. Büyükşehir belediyesinden ElifBa cüzünü hediye alan Ziya, “İlk kez böyle bir Elif Ba kitabım oldu, o yüzden çok mutluyum. İstanbul’da bir okulda kabartma türkçe yazıyı öğrendim. Şimdi de inşallah braille alfabesi ile yazılı Kur’anı Kerim'i okuyacağım. Bu yüzden heyecanlıyım. Okumak için çok hevesim var, içinde neler geçtiğini merak ediyorum. Bu ElifBa cüzünü bana ulaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim’’ dedi.

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